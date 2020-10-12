Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 12 жовтня заявив, що на засіданні уряду проситиме про жорсткіші карантинні обмеження. Однак повторного зупинення країни вже не буде.

Зараз в Україні зростає навантаження на медичну систему. У лікарнях перебуває 20 тисяч пацієнтів. МОЗ намагається збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус. Про це в ефірі "Свобода Слова" заявив Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, необхідно зупинити розповсюдження коронавірусу.

Завтра на засіданні уряду будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в країні. Але без будь-яких локдаунів та речей, які будуть зупиняти економіку. Другий локдаун не можливий,

– підкреслив Степанов.

В Україні можуть надати максимум 52 тисячі місць у лікарнях для хворих на коронавірус. МОЗ намагається зменшити час перебування хворого у лікарняній палаті. Але тільки в тому випадку, коли у людини немає симптомів вірусу.

"Будь-яка медична система має межу. Ми можемо виділити свій максимум – 52 тисячі ліжок. Ми не можемо перестати лікувати інфаркти та інсульти", – зауважив міністр.

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За словами Степанов неможливо, з одного боку, влаштовувати якісь заходи на десятки тисяч людей, а зі іншого – говорити, чому така велика кількість людей перебуває в лікарнях.

Так не буває. Або ми повністю дотримуємося правил і говоримо, що у нас є такі можливості медичної системи і коронавірус. Поки немає вакцини, ми маємо дотримуватись правил. Подобаються вони комусь, не подобаються – це правила,

– заявив Степанов.

Зверніть увагу! За добу 11 жовтня в Україні зафіксували 4 420 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 43 хворих, натомість видужали 903 пацієнти.