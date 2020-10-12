Министр здравоохранения Максим Степанов 12 октября заявил, что на заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях. Все потому, что в Украине стремительно увеличивается количество больных коронавирусом.

Сейчас в Украине растет нагрузка на медицинскую систему. В больницах находится 20 тысяч пациентов. Минздрав пытается увеличить количество коек для больных. Об этом в эфире "Свобода Слова" заявил Максим Степанов.

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По словам министра, в Украине необходимо остановить распространение коронавируса.

Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Но без каких-либо локдаунов и вещей, которые будут останавливать экономику. Второй локдаун невозможен,

– подчеркнул Степанов.

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