Від учора на коронавірусну інфекцію захворіли 4 420 людей. Від ускладнень померли 43 хворих, натомість видужали 903 пацієнти.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, пише 24 канал.

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Від початку епідемії COVID-19 офіційно діагноз підтвердили 265 454 мешканцям України. Відомо, що 114 410 з них вже побороли недугу, втім, 5 015 хворих померли внаслідок ускладнень спричинених коронавірусною недугою.

Активних хворих станом на 12 жовтня в Україні 146 029, вони продовжують лікування.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 27 693 (+169);

Харківська область – 25 186 (+741);

Львівська область – 22 788 (+200);

Одеська область – 16 770 (+165);

Чернівецька область – 16 488 (+169);

Тернопільська область – 15 992 (+194);

Івано-Франківська область – 15 379 (+182);

Рівненська область – 14 696 (+203);

Закарпатська область – 10 935 (+85);

Київська область – 11 309 (+213);

Волинська область – 9 791 (+146);

Дніпропетровська область – 8 967 (+186);

Хмельницька область – 9 011 (+219);

Житомирська область – 8 464 (+138) ;

Вінницька область – 7 637 (+68);

Сумська область – 7 280 (+418);

Чернігівська область – 5 621 (+103);

Запорізька область – 5 589 (+128);

Черкаська область – 5 668 (+70);

Увага: дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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