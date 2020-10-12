COVID-19 в Україні: за добу понад 4 тисячі хворих
Від учора на коронавірусну інфекцію захворіли 4 420 людей. Від ускладнень померли 43 хворих, натомість видужали 903 пацієнти.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби РНБО, пише 24 канал.
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Від початку епідемії COVID-19 офіційно діагноз підтвердили 265 454 мешканцям України. Відомо, що 114 410 з них вже побороли недугу, втім, 5 015 хворих померли внаслідок ускладнень спричинених коронавірусною недугою.
Активних хворих станом на 12 жовтня в Україні 146 029, вони продовжують лікування.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 27 693 (+169);
- Харківська область – 25 186 (+741);
- Львівська область – 22 788 (+200);
- Одеська область – 16 770 (+165);
- Чернівецька область – 16 488 (+169);
- Тернопільська область – 15 992 (+194);
- Івано-Франківська область – 15 379 (+182);
- Рівненська область – 14 696 (+203);
- Закарпатська область – 10 935 (+85);
- Київська область – 11 309 (+213);
- Волинська область – 9 791 (+146);
- Дніпропетровська область – 8 967 (+186);
- Хмельницька область – 9 011 (+219);
- Житомирська область – 8 464 (+138) ;
- Вінницька область – 7 637 (+68);
- Сумська область – 7 280 (+418);
- Чернігівська область – 5 621 (+103);
- Запорізька область – 5 589 (+128);
- Черкаська область – 5 668 (+70);
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