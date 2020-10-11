Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим,

– заявив Ляшко.

За його словами, "простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру"

"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації",- додав він.



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