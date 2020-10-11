Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных COVID-19

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным,

– заявил Ляшко.

По его словам, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать где-то за пределы области или в другой областной центр"

"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это может быть приоритетным, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", – добавил он.



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