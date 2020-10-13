Министерство здравоохранения срочно ищет возможности, чтобы перепрофилировать медицинские учреждения для борьбы с коронавирусом. Потенциально резервом для лечения больных COVID-19 могут быть больницы силовых ведомств.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил 12 октября в эфире " Общественного радио ".

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По его словам, правительство "в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения". Ситуация вызвана тем, что вскоре Украина может столкнуться с нехваткой коек для больных COVID-19, а также с нехваткой медперсонала.

Ляшко назвал потенциальный "резерв коек, которые мы можем разворачивать":

Институты Академии медицинских наук.

Больницы Укрзализныци и Государственного управления делами.

Госпитали МВД, СБУ, Госпогранслужбы.

Обсуждали чиновники также и места, "где можно разворачивать дополнительно госпитали за пределами учреждений здравоохранения". Речь идет о Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Однако важно и другое: развернуть госпиталь – не проблема, но туда должны приехать квалифицированные кадры. А вопрос с врачами сейчас очень острый.

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В этом же эфире Ляшко отметил и то, что правительство отказывается от "одного из индикаторов" необходимости перевода того или иного региона в зону красного уровня опасности.

Раньше: в красную зону считали регион, если там в 5 раз был выше показатель заболеваемости, чем средний по стране.

Теперь: будет конкретная цифра – 320 случаев за последние 14 дней на определенное количество населения.

На примере Киева: "Если Киев будет попадать в эти показатели, будет комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА они будут выбирать из перечня ограничений, которые применят в Киеве".