Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що готовий піти у групу і зробити щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19, коли вакцина з'явиться і буде допущена.

Про це головний санітарний лікар України сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Ляшко повідомив, що в Україні є люди, які готові брати участь у третій клінічній стадії дослідження вакцини. Головний санітарний лікар наголосив, що він також готовий вакцинуватися.

Як тільки вона з’явиться і буде допущено (я серйозно це кажу), я зроблю це щеплення, піду у групу. Але клінічні дослідження не так проводяться, що 3-4 людини готові, пропили апарат, він їм допоміг. І ми кажемо, все, у нас успіх. Вибирається певна група, проводиться певне дослідження. Це цілий науковий процес,

– сказав він.

Ляшко додав, що увесь світ, вся наукова спільнота зараз прикута до розробок або препаратів, або вакцин.

"Будь-то, хто заявить, що цей препарат лікує коронавірусну хворобу, його ж відразу заберуть інші країни і проведуть такі ж самі дослідження і покажуть результат", – зазначив він.



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