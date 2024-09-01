Лікарі кажуть, що пухлина на момент виявлення заповнила собою майже всю черевну порожнину, проросла у кишківник, захопила артерії і становила загрозу життю жінки.

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"Через розріз у черевній порожнині хірурги витягли велетенську фіброміому – вагою у понад 5 кілограмів", – повідомили у Першом медичному об'єднані Львова.

Страх операції призвів до видалення матки

У 51-річної Руслани виявили фіброміому ще у 2018 роцію, але жінка усе відтягувала її видалення через страх хірургічного втручання.

Аби уповільнити подальший ріст фіброміоми та зупинити менструальний цикл – через кровотечі, жінці призначили гормональний препарат.

Згодом Руслана набрала зайву вагу, але при цьому у неї з'явилося відчуття постійної наповненості шлунка. Фіброміома продовжувала рости.



Жінка щороку проходила контрольне обстеження / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Пухлина давила на нирки і сечовід

Уже цього року на контрольному УЗД лікарі попередили пацієнтку, що ризики зросли, адже пухлина заповнила всю черевну порожнину.



Пухлина заповнювала усю черевну порожнину / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Медики наголосили, що тягнути далі з її видаленням – ризиковано. Однак Руслана вирішила знову відкласти операцію – до осені.

У червні в жінки з'явилася лихоманка. Температура піднімалася майже до 40 градусів і не збивалася.

Лихоманка була наслідком того, що пухлина почала тиснути на нирки та сечовід і спричинила запалення цих органів,

– повідомили медики.



Уникнути операції не вдалось, жінці також видалили матку / Фото пресслужби Першого медичного об'єднання Львова

Оперували негайно

Жінку прооперували негайно, щоправда, довелося видалити матку.

Після операції Русла почувається добре. Утім, через запущений стан недуги, пацієнтці знадобиться реабілітація.