Врачи говорят, что опухоль на момент обнаружения заполнила собой почти всю брюшную полость, проросла в кишечник, захватила артерии и представляла угрозу жизни женщины.

Смотрите также В НСЗУ указали, с какими медучреждениями не будут заключать договор по оплате хирургических операций

"Через разрез в брюшной полости хирурги извлекли огромную фибромиому – весом более 5 килограммов", – сообщили в Першом медицинском объединении Львова.

Страх операции привел к удалению матки

У 51-летней Русланы обнаружили фибромиому еще в 2018 году, но женщина все оттягивала ее удаления из-за страха хирургического вмешательства.

Чтобы замедлить дальнейший рост фибромиомы и остановить менструальный цикл – из-за кровотечения, женщине назначили гормональный препарат.

Впоследствии Руслана набрала лишний вес, но при этом у нее появилось ощущение постоянной наполненности желудка. Фибромиома продолжала расти.



Женщина ежегодно проходила контрольное обследование / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова

Опухоль давила на почки и мочеточник

Уже в этом году на контрольном УЗИ врачи предупредили пациентку, что риски возросли, ведь опухоль заполнила всю брюшную полость.



Опухоль заполняла всю брюшную полость / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова

Медики отметили, что тянуть дальше с ее удалением – рискованно. Однако Руслана решила снова отложить операцию – до осени.

В июне у женщины появилась лихорадка. Температура поднималась почти до 40 градусов и не сбивалась.

Лихорадка была следствием того, что опухоль начала давить на почки и мочеточник и вызвала воспаление этих органов,

– сообщили медики.



Избежать операции не удалось, женщине также удалили матку / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова

Оперировали немедленно

Женщину прооперировали немедленно, правда, пришлось удалить матку.

После операции Русла чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за запущенного состояния болезни, пациентке понадобится реабилитация.