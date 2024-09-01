Врачи говорят, что опухоль на момент обнаружения заполнила собой почти всю брюшную полость, проросла в кишечник, захватила артерии и представляла угрозу жизни женщины.
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"Через разрез в брюшной полости хирурги извлекли огромную фибромиому – весом более 5 килограммов", – сообщили в Першом медицинском объединении Львова.
Страх операции привел к удалению матки
У 51-летней Русланы обнаружили фибромиому еще в 2018 году, но женщина все оттягивала ее удаления из-за страха хирургического вмешательства.
Чтобы замедлить дальнейший рост фибромиомы и остановить менструальный цикл – из-за кровотечения, женщине назначили гормональный препарат.
Впоследствии Руслана набрала лишний вес, но при этом у нее появилось ощущение постоянной наполненности желудка. Фибромиома продолжала расти.
Женщина ежегодно проходила контрольное обследование / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова
Опухоль давила на почки и мочеточник
Уже в этом году на контрольном УЗИ врачи предупредили пациентку, что риски возросли, ведь опухоль заполнила всю брюшную полость.
Опухоль заполняла всю брюшную полость / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова
Медики отметили, что тянуть дальше с ее удалением – рискованно. Однако Руслана решила снова отложить операцию – до осени.
В июне у женщины появилась лихорадка. Температура поднималась почти до 40 градусов и не сбивалась.
Лихорадка была следствием того, что опухоль начала давить на почки и мочеточник и вызвала воспаление этих органов,
– сообщили медики.
Избежать операции не удалось, женщине также удалили матку / Фото пресс-службы Первого медицинского объединения Львова
Оперировали немедленно
Женщину прооперировали немедленно, правда, пришлось удалить матку.
После операции Русла чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за запущенного состояния болезни, пациентке понадобится реабилитация.