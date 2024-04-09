Дитину рятували хірурги львівської дитячої лікарні святогого Миколая. Пресслужба медзакладу розповіла історію Маргарити.

Дивіться також 16 років страждала на хронічний біль у животі: у Києві врятували дівчину з складною вадою

Зазначають, що дівчинка захворіла на вітряну віспу (вітрянку) наприкінці грудня. Окрім висипу, у дитини була висока температура, а за тиждень додались кашель та задишка. Стан дівчинки погіршувався, тому мама забила на сполох і Маргариту забрала "швидка".

Організм дитини ослаб

Спершу дитину госпіталізували до реанімаційого відділення місцевої інфекційної лікарні. Маргарита з іншої області. Та оскільки захворювання не піддавалося лікуванню, дівчинку скерували до Львова.

Через вітряну віспу організм дитини ослаб і вона захворіла на пневмонію, виникли важкі ускладнення.

Спеціалісти лікарні св. Миколая встановили діагноз: бактеріальна деструкція та ателектаз правої легені, правобічний піопневмоторакс і функціонуюча легенево-плевральна нориця.

"Іншими словами, права легеня дитини була оповита гноєм. В органі навіть утворився отвір, через який цей гній та повітря потрапляли у плевральну порожнину", – розповіли лікарі.

Денис Конопліцький – завідувач хірургічного відділення “Плевральна порожнина – це так звана коробка, у якій розташовані наші легені. Не можна допускати того, щоби туди потрапляло повітря, а тим більше гній. Через те, що в дівчинки у плевральній порожнині був і гній, і повітря, права легеня вже не могла нормально функціонувати. Орган не стискався і не розправлявся при диханні, як би це мало бути в нормі”.

Дівчинку вирішили негайно оперувати

Медики розповіли, що врятувати дитину могла лише невідкладна операція, адже ситуація виникла загрозлива для життя. Могла "загинути легеня і бактеріальний процес загрожував поширитися на всі інші життєво важливі органи", вони могли будь-якої миті відмовити.

Оперували Маргариту мініінвазивно. Через три проколи по 5 міліметрів хірурги максимально очистили легеню та плевральну порожнину від гною. Тиск знизився і легеня розправилася. Далі важливо було, аби прогнивший утвір затягнувся. Дитині встановили дренаж, через який продовжували відсмоктувати гній та звільняти легеню.

Попри те, що лікування було непростим і тривалим, усе закінчилось добре. Лікування допомогло: гній повністю вийшов, утвір затягнувся. Легені дитини вже нормально функціонують і вона може дихати на повні груди.