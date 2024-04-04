Дівчина постійно відчувала біль у животі та нудоту. Тому її батьки звернулись по допомогу до фахівців Охматдиту. Попереднє лікування були неефективним, а діагноз неправильним.

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Подальші обстеження виявили у дівчини рідкісний тип вродженої вади розвитку: подвоєння шлунково-кишкового тракту.

Складна патологія

Ця патологія потребувала хірургічного втручання з ретрактором (спеціальною системою для візуалізації, яку можна підлаштувати під будь-який доступ). Крім того, така процедура менш травматична для пацієнтів.

Під час операції лікарі виявили та видалили запальні зміни тканин дванадцятипалої кишки, а також виконали дуоденотомію, прошивання вічка та контроль виділення жовчі.

Операція минула успішно. За два тижні реабілітації дівчинку виписали додому.