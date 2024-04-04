Девушка постоянно испытывала боль в животе и тошноту. Поэтому ее родители обратились за помощью к специалистам Охматдета. Предыдущее лечение были неэффективными, как и диагноз.
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Дальнейшие обследования обнаружили у девушки редкий тип врожденного порока развития: удвоение желудочно-кишечного тракта.
Сложная патология
Эта патология требовала хирургического вмешательства с ретрактором (специальной системой для визуализации, которую можно подстроить под любой доступ). Кроме того, такая процедура менее травматична для пациентов.
Во время операции врачи обнаружили и удалили воспалительные изменения тканей двенадцатиперстной кишки, а также выполнили дуоденотомию, прошивание глазка и контроль выделения желчи.
Операция прошла успешно. Через две недели реабилитации девочку выписали домой.