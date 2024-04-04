Яка недуга у хлопчика

Маленький Ярема страждає на нейробластому. Лікарі Клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку Львова намагаються зробити все, щоб вилікувати його та уникнути рецидиву.

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Боротьба хлопчика з хворобою тривала майже півтора року. Він пройшов 10 блоків хіміотерапії, операцію з видалення новоутвору та дві трансплантації стовбурових клітин.

Лікарі розповіли, що він початку хвороби дитини передбачали проведення тандемної трансплантації. Усе через масивне ураження кісток та поширення метастазів у нижній щелепі.

У якому стані хлопчик зараз

За словами лікарки Наталії Васільєвої, після операції Ярема швидко відновився, а дослідження показали відсутність залишкової пухлини та метастазів.



Лікарі пояснюють, що тандемна трансплантація ефективний метод лікування раку / Фото Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру



Наразі метастазів у хлопчика не виявили, операція пройшла добре / Фото Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру

Зауважте. Тандемна трансплантація (два послідовних курси високодозової хіміотерапії з пересадкою стовбурових клітин) є ефективною у лікуванні дитячої онкології та покращує прогноз для пацієнтів.

Зазначають, що батьки Яреми неймовірно радіють одужанню сина. Діляться, що тривала хвороба забрала багато сил у всієї родини. Тож, зараз хочуть повернутись у звичне життя – без хвороби й лікарень.