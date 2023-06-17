Торік у вересні Олександр дізнався про важке захворювання дружини, тоді у нього й виник перший судомний напад. Думав, що це через стрес. Цьогоріч в лютому, коли син пішов на війну, знову стрес і знову судоми.

Дивіться також Доставили серце небом: вперше за час війни в Україні провели аеромедичну евакуацію

Відтоді напади виникали щодня по 5 і більше разів. Олександру також дошкуляли головний біль, порушення пам'яті та мовлення.

Причина скарг – пухлина на мозку

У лікарні св. Пантелеймона, куди чоловік звернувся по медичну допомогу, йому провели обстеження, зокрема, МРТ з контрастуванням та виявили у мозку пацієнта пухлину розміром 6 на 5 сантиметри. Новоутворення вразило ліву лобно-скроневу частку, яка відповідає за мовлення, пам'ять та рухи.

Вихід один – видалення пухлини. Щоб знизити ризики і не задіти під час операції важливі ділянки мозку, нейрохірурги вирішили провести операцію з пробудженням.

Що таке операція з пробудженням? Awake sugery – це операція, під час якої пацієнта будять перед безпосереднім видаленням пухлини. І цю частину втручання людина на операційному столі знаходиться при тямі. Це необхідно для того, аби під час видалення утворення не пошкодити функціонально важливі структури мозку. Все відбувається за участі великої мультидисциплінарної команди лікарів: хірургів, нейрофізіологів, анестезіологів та логопедів.

Під час видалення пухлини Олександра збудили

На початку операції Олександр був під наркозом. Нейрохірурги відкрили черепну коробку, дійшли до кори головного мозку і тоді почали будити пацієнта.

50 хвилин він був при свідомості та відповідав на контрольні запитання логопеда, а нейрохірурги тим часом обережно видаляли пухлину,

– розповіли у лікарні.

Операція тривала 3 години та пройшла успішно. Вже на наступний день після втручання Олександра перевели з реанімації у звичайну палату і на 5 день виписали з лікарні.