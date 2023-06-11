Історію про першу під час повномасштабної війни аеромедичну евакуацію для донорського серця розповіли у МОЗ. Зазначили, що одна жінка змогла врятувати життя чотирьом українцям.

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Серце для Максима

Максимові лише 15 років. Хлопець родом з Врадіївки, що на Миколаївщині. У лютому він переніс COVID-19. Опісля почалися проблеми з серцем.

"Медики діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Хвороба – невиліковна. Єдиний вихід – трансплантація", – наголосили в міністерстві.

Місяць Максим провів у реанімації. Його життя врятували родичі 40-річної жінки, якій у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні діагностували смерть мозку через розрив аневризми. Вони дали згоду на вилучення органів.

Зверніть увагу! У МОЗ зазначають, що це рішення сім'ї дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Серед них і 15-річний Максим.

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Донорське серце доставили гвинтокрилом / Фото з фейсбуку МОЗ

Для порятунку у небо підняли гелікоптер

Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором. Однак, перед лікарями постала проблема: донорське серце "живе" лише кілька годин. За цей невеликий проміжок часу його треба транспортувати, підготувати до трансплантації й пересадити.

На період війни, коли небо "закрите", медики проводять виїзні трансплантації. Втім, стан хлопчика не давав можливості перевозити його. Тож ухвалили рішення залучити аеромедичну евакуацію.

Заради порятунку хлопчика МВС підняло у небо гелікоптер, і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Інституту серця у Києві,

– розповіли в МОЗ.

Поки Максиму пересаджували серце, ще у двох лікарнях також проводили трансплантації. Зокрема, в "Охматдиті" пересадили нирку 16-річному Дмитру Дуднику з Полтавщини, а в Інституті хірургії та трансплантології – печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловіку.

Світла пам'ять донору і вдячність родині за рішення, яке дало медикам можливість врятувати за один день чотирьох людей. Усі трансплантації пройшли вдало. Стан всіх пацієнтів наразі стабільний,

– підкреслили в міністерстві.