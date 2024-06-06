Історію дівчини розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова. Дівчинку звуть Михайлина, їй 15 років, та вона є їх пацієнткою з 8 років.

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У Михайлини ДЦП

Михайлині діагностували дитячий церебральний параліч, коли їй було всього 8 місяців.

ДЦП – захворювання центральної нервової системи, через яке порушується координація, рухова та м'язова активність.

Дівчинка з дитинства пересувається на колісному кріслі, адже її ноги просто не слухаються – мозок надсилає негативні імпульси в м'язи.



Михайлині діагностували ДЦП у 8 місяців / Фото Першого медичного об'єднання Львова

З 8 років Михайлина відвідувала ортопедів-травматологів. Лікарі позбавили її обмежень рухів у суглобах нижніх кінцівок. Завдяки чому дівчина змогла рухати ногами та навіть ставати на них.

У дівчинки виявили сколіоз

Однак у 12-річному віці у Михайлини почав розвиватися сколіоз, який швидко прогресував. Відтак, лікарі вирішили провести операцію. На момент оперативного втручання хребет Михайлини викривився на 90 градусів.

Операція тривала 6 годин. Її виконали львівські хірурги разом з американським колегою.



Надскладну операцію провели разом з американським хірургом / Фото Першого медичного об'єднання Львова



Наразі хребет Михайлинки вдалось вирівняти на 80% / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Операція була складною

Ортопед-травматолог Мар'ян Орач розповів, що у ході операції хірурги спершу відділили хребет від м'яких тканин. Потім – виділили кожен хребець і повводили в них по два спеціальні гвинти, які з'єднали між собою титановими стержнями. Саме вони і вирівняли спину Михайлинки.

У лікарні повідомили, що наразі дівчинка почувається добре – швидко відновлюється після операції.