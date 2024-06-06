Историю девушки рассказали в Первом медицинском объединении Львова. Девочку зовут Михайлина, ей 15 лет, и она является их пациенткой с 8 лет.

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У Михайлины ДЦП

Михайлине диагностировали детский церебральный паралич, когда ей было всего 8 месяцев.

ДЦП – заболевание центральной нервной системы, из-за которого нарушается координация, двигательная и мышечная активность.

Девочка с детства передвигается на колесном кресле, ведь ее ноги просто не слушаются – мозг посылает негативные импульсы в мышцы.



Михайлине диагностировали ДЦП в 8 месяцев / Фото Первого медицинского объединения Львова

С 8 лет Михайлина посещала ортопедов-травматологов. Врачи избавили ее от ограничений движений в суставах нижних конечностей. Благодаря чему девушка смогла двигать ногами и даже становиться на них.

И у девочки обнаружили сколиоз

Однако в 12-летнем возрасте у Михайлины начал развиваться сколиз, который быстро прогрессировал. Поэтому, врачи решили провести операцию. На момент оперативного вмешательства позвоночник Михайлины искривился на 90 градусов.

Операция длилась 6 часов. Ее выполнили львовские хирурги вместе с американским коллегой.



Сверхсложную операцию провели вместе с американским хирургом / Фото Первого медицинского объединения Львова



Сейчас позвоночник Михайлинки удалось выровнять на 80% / Фото Первого медицинского объединения Львова

Операция была сложной

Ортопед-травматолог Марьян Орач рассказал, что в ходе операции хирурги сначала отделили позвоночник от мягких тканей. Затем – выделили каждый позвонок и повводили в них по два специальных винта, которые соединили между собой титановыми стержнями. Именно они и выровняли спину Михайлинки.

В больнице сообщили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо – быстро восстанавливается после операции.