Про втрату пізно ввечері повідомив батько хлопчика Віктор Пашник. Він опублікував у мережі спільний допис з дружиною Маріанною Вахняк, передає 24 Канал.

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Лікарі констатували у хлопчика смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоров'я хлопчика не було, а пізно ввечері 13 січня стало відомо про смерть Велеса.

Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай із миром, коханий наш Лесюньо!

– написав Віктор Пашник у мережі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним ба близьким Велеса. Світла пам'ять.

Що відомо про трагічний інцидент