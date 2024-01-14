О потере поздно вечером сообщил отец мальчика Виктор Пашник. Он опубликовал в сети совместное сообщение с женой Марианной Вахняк, передает 24 Канал.

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Врачи констатировали у мальчика смерть головного мозга. После этого информации о состоянии здоровья мальчика не было, а поздно вечером 13 января стало известно о смерти Велеса.

Лети наш мальчик, лети… Всем нам с небес миры… Почивай с миром, любимый наш Лесюньо!

– написал Виктор Пашник в сети.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Велеса. Светлая память.

Что известно о трагическом инциденте