Втім, коли у дівчинки на шиї з'явився набряк і вона скаржилася на біль у горлі, рідні Вікторії звернулася по допомогу до фахівців Лікарні Святого Миколая.

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Як виявили патологію

Попри те, що гнійник, розташований трохи вище під'язикової кістки, було видалено, наступного року недуга повернулася. Та цього разу на шиї дитини утворилася ще й гуля, яка почала гноїтися.

Фахівці провели УЗД та виявили доброякісне утворення – серединну кісту шиї, яка виникла внаслідок вродженої патології. Тож, щоби запобігти появі нової пухлини, лікарі вирішили оперувати дівчинку.



Єдиний метод лікування серединної кісти шиї – це операція з видалення / Фото з фейсбук сторінки Першого медичного об'єднання Львова



Лікарі видалили Вікторії вроджену кісту / Фото з фейсбук сторінки Першого медичного об'єднання Львова

Як себе почуває дівчина

Операція з видалення кісти та частини під'язикової кістки пройшла успішно. Зараз Вікторія добре почувається та вже повернулася до звичайного життя – навчання в школі та улюблених уроків англійської мови.