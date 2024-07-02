Наталія Михайленко, 71-річна жителька Львова, яка є відомою спортсменкою і тренером міжнародного класу у стрільбі з лука. Жінка раптово відчула погіршення стану під час спортивних змагань на початку червня.

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Раптова й страшна хвороба

Вона відчувала нудоту, сильний біль в животі та запаморочення. Після приймання знеболювальних, які не принесли полегшення, вона вирішила звернутися за медичною допомогою і її доставили до лікарні вже у важкому стані, де фахівці встановили діагноз гострого мезентеріального тромбозу, що призвів до широкого некрозу кишківника.

У невідкладній абдомінальній хірургії гострий мезентеріальний тромбоз є, напевно, найгіршим діагнозом для пацієнта. Хворі вважаються або неоперабельними, або ж у післяопераційному періоді виникають важкі ускладнення, які призводять до смерті. Згідно зі світовою статистикою смертність в цьому випадку сягає близько 80 – 90%,

– розповів Богдан Ліщук, хірург Лікарні Святого Луки Першого медобʼєднання Львова.

Екстрене лікування

У Наталії Михайленко було пошкоджено дві третини тонкої кишки, що потребувало негайного хірургічного втручання. Спеціалісти лікарні провели резекцію, усунувши пошкоджену ділянку, та створили стому для виведення кишкового вмісту. Через декілька днів було здійснено другу операцію з реконструкції кишківника, після якої стому видалили та відновили цілісність травного тракту. Обидві операції пройшли успішно.

Три тижні інтенсивного лікування у хірургічному відділенні дали позитивні результати, і тепер лікарі впевнені в успішному порятунку життя пацієнтки. "Це велика перемога для нас", – сказав пан Ліщук.

Наталія Михайленко продовжить реабілітацію протягом наступних кількох місяців, після чого зможе повернутися до активного життя та тренерської діяльності.