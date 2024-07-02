Наталья Михайленко, 71-летняя жительница Львова, которая является известной спортсменкой и тренером международного класса в стрельбе из лука. Женщина внезапно почувствовала ухудшение состояния во время спортивных соревнований в начале июня.

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Внезапная и страшная болезнь

Она чувствовала тошноту, сильную боль в животе и головокружение. После приема обезболивающих, которые не принесли облегчения, она решила обратиться за медицинской помощью и ее доставили в больницу уже в тяжелом состоянии, где специалисты установили диагноз острого мезентериального тромбоза, что привело к широкому некрозу кишечника.

В неотложной абдоминальной хирургии острый мезентериальный тромбоз является, наверное, худшим диагнозом для пациента. Больные считаются или неоперабельными, или же в послеоперационном периоде возникают тяжелые осложнения, которые приводят к смерти. Согласно мировой статистике смертность в этом случае достигает около 80 – 90%,

– рассказал Богдан Лищук, хирург Больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова.

Экстренное лечение

У Натальи Михайленко было повреждено две трети тонкой кишки, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Специалисты больницы провели резекцию, устранив поврежденный участок, и создали стому для вывода кишечного содержимого. Через несколько дней была осуществлена вторая операция по реконструкции кишечника, после которой стому удалили и восстановили целостность пищеварительного тракта. Обе операции прошли успешно.

Три недели интенсивного лечения в хирургическом отделении дали положительные результаты, и теперь врачи уверены в успешном спасении жизни пациентки. "Это большая победа для нас", – сказал господин Лищук.

Наталья Михайленко продолжит реабилитацию в течение следующих нескольких месяцев, после чего сможет вернуться к активной жизни и тренерской деятельности.