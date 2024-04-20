Врятували 42-річного Романа Клізу. Захисник родом з Волині. Отримав поранення ще в грудні минулого року.

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Захисник міг померти за лічені секунди

До великої війни Роман Кліза працював водієм за кордоном. У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєднався до ЗСУ. Був аеророзвідником. У грудні минулого року зазнав важкого поранення.

Ми вийшли на позиції й тільки підійшли до бліндажа, як до нас прилетів дрон. Далі нічого не пам'ятаю,

– згадує про той день Роман.

На жаль, один з його побратимів загинув на місці. Романа доправили до шпиталю.

Чоловік отямився вже в лікарні Дніпра. Захисник пробув у комі 9 днів. Спершу тамтешні медики зробили все можливе, аби врятувати його. Внаслідок важкої мінно-вибухової травми пошкодило ділянку у правій частині мозку.

Та значно критичніше було те, що один з уламків снаряда застряг у грудній клітині чоловіка просто за міліметр від дуги аорти – частини головної артерії кровоносної системи – та трахеї. Будь-якої миті частинка металу могла пошкодити аорту та захисник помер би за лічені секунди,

– підкреслили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Додали, щойно стан Романа вдалося стабілізувати, його перевели до столичної лікарні. А далі вже до Львова у відділення кардіохірургії та трансплантації серця Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

Медики провели обстеження та склали план хірургічного втручання. Оперував Романа разом з місцевими кардіохірургами і його лікар з Інституту Амосова – завідувач відділення хірургії аорти Віталій Кравченко.

Під час втручання ми розкрили грудну клітку, мобілізували аорту та дугу та безпечно вийняли уламок, який застряг в стінці аорти, не пошкодивши при цьому життєво важливі структури. Операція тривала дві години. Тепер життю пацієнта нічого не загрожує,

– наголосив керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

З серця воїна витягли уламок ворожого боєприпасу / Фото Першого медичного об'єднання Львова

"З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію"

Наразі Роман Кліза проходить реабілітацію. Через пошкодження мозку у захисника була паралізована ліва рука, порушена ходьба та координація. Однак, після тижня занять з фізичним терапевтом чоловік зумів зробити свої перші кроки.

Найбільше мотивує те, що я бачу результат. З кожним днем я роблю на кілька кроків більше, це дає надію,

– поділився пацієнт.

Захисник Роман Кліза проходить реабілітацію / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Далі Романа чекає тривала реабілітація. А ще нейрохірургічна операція для відновлення дефекту черепа. Зараз для захисника виготовляють індивідуальні титанові 3D пластини. Невдовзі їх встановлять нейрохірурги.

"Понад усе чоловік мріє відновитися, щоби зустріти нашу перемогу на двох ногах і після цього – побудувати дім своїми руками", – зазначили в Першому медичному об'єднанні Львова.