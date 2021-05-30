Літак вже вилетів: Україна відправила гуманітарну допомогу до Індії – відео

30 травня 2021 , 18:43
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Джерело:

ДСНС

Україна у неділю, 30 травня, відправила літак з першою партією гуманітарної допомоги для Індії. У травні 2021 країна потерпає від коронавірусу та спалаху "чорного грибка".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, літак доставляє в Індію 184 кисневі концентратори. Рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій супроводжують вантаж.

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Другим рейсом Україна передасть в Індію ще 216 кисневих концентраторів.

Україна відправила гуманітарну допомогу до Індії: дивіться відео

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою пообіцяв, що Україна допоможе Індії. Згодом український лідер підписав відповідний указ і зобов'язав Кабмін зробити все необхідне.

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  • Навесні 2021 року ситуація з коронавірусом в Індії стала критичною. Значне зростання кількості заражених призвело до колапсу у медичних закладах країни.
  • У деякі дні кількість летальних випадків серед інфікованих сягала понад 4 тисячі. Крематорії не могли впоратися з навантаженням. Вартість поховань зросла настільки, що деякі люди просто кидали тіла померлих рідних у річку Ганг
  • Окрім того, в Індії спалахнув "чорний грибок".
Автор: Мар'яна Бекало