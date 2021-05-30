Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, літак доставляє в Індію 184 кисневі концентратори. Рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій супроводжують вантаж.

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Другим рейсом Україна передасть в Індію ще 216 кисневих концентраторів.

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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою пообіцяв, що Україна допоможе Індії. Згодом український лідер підписав відповідний указ і зобов'язав Кабмін зробити все необхідне.

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