Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, літак доставляє в Індію 184 кисневі концентратори. Рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій супроводжують вантаж.
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Другим рейсом Україна передасть в Індію ще 216 кисневих концентраторів.
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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою пообіцяв, що Україна допоможе Індії. Згодом український лідер підписав відповідний указ і зобов'язав Кабмін зробити все необхідне.
COVID-19 в Індії: головне
- Навесні 2021 року ситуація з коронавірусом в Індії стала критичною. Значне зростання кількості заражених призвело до колапсу у медичних закладах країни.
- У деякі дні кількість летальних випадків серед інфікованих сягала понад 4 тисячі. Крематорії не могли впоратися з навантаженням. Вартість поховань зросла настільки, що деякі люди просто кидали тіла померлих рідних у річку Ганг.
- Окрім того, в Індії спалахнув "чорний грибок".