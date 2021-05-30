Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, самолет доставляет в Индию 184 кислородных концентраторов. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сопровождают груз.

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Вторым рейсом Украина передаст в Индию еще 216 кислородных концентраторов.

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою пообещал, что Украина поможет Индии. Впоследствии, украинский лидер подписал соответствующий указ и обязал Кабмин сделать все необходимое.

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