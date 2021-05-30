Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, самолет доставляет в Индию 184 кислородных концентраторов. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сопровождают груз.

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Вторым рейсом Украина передаст в Индию еще 216 кислородных концентраторов.

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Президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою пообещал, что Украина поможет Индии. Впоследствии, украинский лидер подписал соответствующий указ и обязал Кабмин сделать все необходимое.

COVID-19 в Индии: главное

  • Весной 2021 года ситуация с коронавирусом в Индии стала критической. Значительный рост количества зараженных привел к коллапсу в медицинских учреждениях страны.
  • В некоторые дни количество летальных исходов среди инфицированных достигало более 4 тысяч. Крематории не могли справиться с нагрузкой. Стоимость похорон выросла настолько, что некоторые люди просто бросали тела умерших родных в реку Ганг.
  • Кроме того, в Индии вспыхнул "черный грибок".