Літо закінчилося, тож у найближчі місяці на нас чекають холодні дні. Коли на вулиці стає волого й прохолодно, збільшується рівень захворюваності на ГРВІ. Часто ми починаємо думати про їхню профілактику саме тоді, коли хвороби чатують на нас усе частіше.

Натомість чим раніше почати прийом ефективних профілактичних засобів, тим більше шансів на максимальний захист від інфекцій на весь холодний період. Дехто вважає найкращим варіантом народні методи, які підвищують стійкість організму до вірусних інфекцій, інші більше довіряють препаратам із аптеки, які зміцнюють імунну систему. Що ж обрати для профілактики застуд?

Чому ми хворіємо на застуду?

Наші верхні дихальні шляхи являють собою своєрідний фільтр – він очищує повітря, яке ми вдихаємо, від зважених часточок. У період епідемії ГРВІ та грипу концентрація вірусів у повітрі підвищується, особливо в місцях скупчення великої кількості людей (школи, садочки, торгові центри, громадський транспорт). Наш організм не може впоратися з інфекцією, і віруси потрапляють спочатку на слизову дихальних шляхів, а потім потрапляють у кровотік. Коли це відбувається, ми відчуваємо симптоми респіраторної вірусної інфекції – нежить, сльозотечу, біль в горлі, головний біль, слабкість, підвищення температури тіла.

Погане самопочуття може надовго "вибити" нас зі звичного ритму життя. Зриваються плани на роботі, запланований відпочинок та інші справи, котрі доводиться відтерміновувати через хворобу. Тому всі намагаються максимально знизити ризик захворіти. Ось основні заходи профілактики, які, не зважаючи на простоту, досить ефективні:

1. У період епідемії частіше мийте руки, не нехтуйте можливістю носити маску для захисту дихальних шляхів у громадських місцях, навіть якщо це не буде обов'язковим через епідемічну ситуацію.

2. Одягайтеся так, щоб не перегріватися. Коли на вулиці мінусова температура, хочеться одягнутися тепліше. Але надворі, особливо під час інтенсивної ходьби, зрештою може стати надто тепло. Спітніти і потім швидко переохолодитися під вітром або на морозі в очікуванні громадського транспорту – шлях до застуди. Також краще розстібати одяг в метро або теплих приміщеннях (магазинах, торгових центрах), щоб організм не перегрівався перед виходом на вулицю. Не забувайте вдягати шапку або капюшон надворі.

3. Намагайтеся уникати великого скупчення людей. Якщо це можливо, замініть поїздку в громадському транспорті пішою прогулянкою. Це значно корисніше для організму.

4. Частіше провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання. В опалювальний сезон важливо зволожувати приміщення й добре його провітрювати. Батареї та опалення зазвичай пересушують повітря в приміщенні, це призводить до сухості слизової оболонки дихальних шляхів, і через це знижуються її захисні можливості та опір до респіраторних вірусних інфекцій.

Чи допоможуть "народні засоби"?

У народі вважається, що вживання часнику, меду, лимона, імбиру або всіх цих інгредієнтів в одній суміші може вберегти від інфекції та підвищити стійкість організму до грипу та ГРВІ. Багато хто в це вірить, а дехто, навіть не дуже довіряючи профілактичним можливостям цих продуктів, споживає їх "про всяк випадок". Можливо, ці засоби справді були єдиною надією на порятунок за часів без антисептиків, антибіотиків та елементарних уявлень про гігієну. Втім, навіть віра в імуностимулюючу властивість вітаміну С, який нібито в найбільших кількостях міститься в лимоні й цитрусових і запобігає розвитку ГРВІ, не знайшла підтвердження в сучасних дослідженнях. До речі, шипшина та обліпиха містять цього вітаміну більше, ніж лимон. Популярний нині імбир теж навряд чи можна вважати "споконвічно нашим" народним засобом, враховуючи, що представники старшого покоління в Україні взагалі не згадають його на прилавках магазинів до певного часу.

І все ж організму ефективно допомагають протистояти вірусній інфекції такі заходи, як здоровий спосіб життя, раціональне харчування, загартовування, фізкультура. Завдяки таким "імуностимуляторам" організм справді легше може впоратися з перепадами температур, стресами та інфекціями.

Як допомагають організму імуномодулятори?

Крім того, існують лікарські засоби, які допомагають організму ефективніше протистояти інфекціям. Це імуномодулятори, які впливають на роботу клітин, відповідальних за виявлення шкідливих мікроорганізмів і їх знешкодження. Наприклад, так звані бактеріальні лізати належать саме до числа імуномодуляторів. У такому препараті містяться мікрочастинки знешкоджених бактерій, які найчастіше спричиняють хвороби нижніх дихальних шляхів – пневмонії та бронхіту. Йдеться про безпечні для людського організму частинки бактеріальних клітин, які стимулюють імунну відповідь слизової при "зустрічі" з хвороботворної бактерією в звичайних умовах. Тобто, завдяки прийому бактеріального лізату організм навчається розпізнавати й знешкоджувати хвороботворні бактерії.

У медицині бактеріальні лізати також називають мукозальними вакцинами. Це імуностимулюючі препарати в таблетках для розсмоктування, серед яких високою ефективністю, доведеною в клінічних умовах, відрізняється препарат Респіброн. У ньому містяться фрагменти 13-ти видів знешкоджених бактерій, які найчастіше спричиняють у людини бронхіт та пневмонії. Відомо, що профілактичний прийом Респіброна скорочує розвиток ГРВІ на 57%, на 81% знижує потребу в антибіотиках, зменшуючи ймовірність розвитку ускладнень вірусної інфекції.

Що обрати для профілактики застуд – народні засоби або імуномодулятори – вирішувати вам. Але якщо ви хочете знизити ризик "підхопити" вірусну інфекцію за допомогою бактеріального лізату, краще починати приймати Респіброн найближчим часом, щоб із настанням холодів не боятися застуд і ускладнень. Повний профілактичний курс Респіброна – це приймання препарату по 1 таблетці на день протягом 10 днів тричі з 20-денними перервами. Препарат можна давати дітям від 2-х років, він також рекомендується дорослим та людям похилого віку з хронічними захворюваннями.