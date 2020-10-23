Після того, як людина перенесла коронавірусну хворобу, вона може залишатись на лікарняному до місяця. Це пов'язано із довготривалими симптомами хвороби.

Про це повідомила Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, а також членкиня медичної ради при МОЗ, пише 24 канал.

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Відповідно до наших нормативних документів, ви можете до місяця перебувати на лікарняному після того, як перенесли COVID-19", – зазначила Голубовська.

Наслідки хвороби довготривалі

За її словами, це пов'язано із "постковідним синдромом" – третьою стадією прогресування COVID-19.

Перебіг коронавірусу зараз дуже інтенсивно вивчають, тому що це – окрема проблема. Тому пацієнтам теж потрібно перебувати під певним наглядом, – додала інфекціоністка.

Відомо, що у тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу – довготривалі наслідки. Це означає, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу