У МОЗ пояснили, кого враховують у статистику померлих від COVID-19 та запевнили, що подають правдиві дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 жовтня розповів, що людей з клінічними ознаками коронавірусу навіть без ПЛР підтвердження враховують у статистику померлих від COVID-19, повідомляє 24 канал.

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Деякі політикани починають розповідати, що МОЗ подає неправильну статистику, але ми з максимальною відкритістю подаємо усі дані,

– запевнив міністр.

За його словами до статистики померлих від коронавірусу також враховують пацієнтів, яким не встановили діагноз COVID-19 при житті, але клінічні ознаки захворювання були.

Яка смертність від коронавірусу в Україні

За минулу добу жертвами COVID-19 стали 121 людина, найбільше у Києві – 14.

Станом на 23 жовтня в Україні померли під час перебігу коронавірусної хвороби 6 164 пацієнти.

Важливо Покійному лікарю, який був обличчям боротьби з COVID-19, прийшов негативний ПЛР-тест

Раніше вчений Семен Єлисевський заявив, що в Україні таки дуже висока летальність від коронавірусної хвороби, це сталось через недоступність тестування, адже у порівнянні з Європою, діагностування нхворих у нас у 2 – 2,5 рази нижче. У схожій ситуації перебуває лише Румунія.



Смертність України за січень – червень 2020 / Інфографіка 24 каналу