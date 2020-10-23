В Минздраве объяснили, кого учитывают в статистику умерших от COVID-19 и заверили, что подают правдивые данные о ситуации с коронавирусом в Украине.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 октября рассказал, что людей с клиническими признаками коронавируса даже без ПЦР-подтверждения учитывают в статистику, сообщает 24 канал.

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Некоторые политиканы начинают рассказывать, что Минздрав подает неправильную статистику, но мы с максимальной открытостью подаем все данные,

– заверил министр.

По его словам, в статистике умерших от коронавируса также учитывают пациентов, которым не установили диагноз COVID-19 при жизни, но клинические признаки заболевания были.

Какая смертность от коронавируса в Украине

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стал 121 человек, больше всего в Киеве – 14.

По состоянию на 23 октября в Украине умерли во время течения коронавирусной болезни 6 164 пациента.

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Ранее ученый Семен Елисевский заявил, что в Украине таки очень высокая летальность от коронавирусной болезни, это произошло из-за недоступности тестирования, ведь по сравнению с Европой, диагностирование больных у нас в 2 – 2,5 раза ниже. В похожей ситуации находится только Румыния.



Смертность Украины за январь – июнь 2020 / Инфографика 24 канала