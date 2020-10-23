После того, как человек перенес коронавирусную болезнь, он может оставаться на больничном до месяца. Это связано с долговременными симптомами болезни.

Об этом сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве, пишет 24 канал.

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Согласно наших нормативных документов, вы можете до месяца находиться на больничном после того, как перенесли COVID-19,

– отметила Голубовская.

Последствия болезни долговременные

По ее словам, это связано с "постковидным синдромом" – третьей стадией прогрессирования COVID-19.

Течение коронавируса сейчас очень интенсивно изучают, потому что это – отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под определенным наблюдением, – добавила инфекционистка.

Известно, что у переболевших коронавирусной болезнью – долговременные последствия. Это означает, что симптомы вируса могут сохраняться еще несколько недель подряд, а также длительно влиять на организм.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала