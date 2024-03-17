Про це розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. За його словами, до лікарні воїна госпіталізували без жодного шансу на одужання.

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11 діб у комі. Євгену 37 років. Отримав страшні поранення голови, грудей, живота, всіх кінцівок. З моменту поранення до тями не приходив. Страшно думати про те, що з ним стало,

– зазначив Риженко.

Попри вкрай важкий стан чоловіка, у клініці він переніс шість операцій, а зараз лікарі готують його до сьомої, на кінцівках.

Воїн отямився

Гендиректор зазначив, що сьогодні у воїна щасливий день – "мабуть, більше, ніж день народження".

"Відкрив очі, язиком показав, що хоче води", – додав Риженко.

За словами медиків, на запитання Євген поки що не відповідає. При цьому лікарі вірять, що герой відновиться і повернеться додому.