В одній з найбільших приватних клінік Дніпра стався витік інформації, пов’язаної з даними пацієнтів, які здавали ПЛР-тести на коронавірус. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів.

Про це інформує пресслужба Ради нацбезпеки і оборони України.

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Як стався витік інформації

Витік даних про пацієнтів, що робили ПЛР-тестування, стався через помилки конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.

Яка інформація потрапила у відкритий доступ

У відкритому доступі опинилися персональні дані працівників і клієнтів клініки.

Які:

Йдеться про прізвища, імена, по батькові.

Дати народження.

Адреси проживання.

Телефони.

Електронні скриньки.

Діагнози.

Дані медичної карти (що становлять медичну таємницю).

Результати аналізів,

Інформація про захворювання.

Результати проведення ПЛР-тестів.

Списки хворих COVID-19.

Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі "Надання медичної допомоги для лікування COVID-19,

– додали в РНБО.

Що буде далі

З моменту виявлення витоку клініка пасивно реагувала на повідомлення фахівців з кібербезпеки і не докладала зусиль щодо усунення інформації. Дані щодо клієнтів приватної клініки досить довго перебували у вільному доступі.

В РНБО попередили медзаклад, що недбале відношення до збереження персональних даних клієнтів є приводом для притягнення клініки до відповідальності.