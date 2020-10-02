В одной из крупнейших частных клиник Днепра произошла утечка информации, связанной с данными пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей.

Об этом информирует пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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Как произошла утечка информации

Утечка данных о пациентах, совершавших ПЦР-тестирование, произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники.

Какая информация попала в открытый доступ

В открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов клиники.

Какие:

Речь идет о фамилиях, именах, отчествах.

Даты рождения.

Адреса проживания.

Телефоны.

Электронные ящики.

Диагнозы.

Данные медицинской карты (составляющие медицинскую тайну).

Результаты анализов,

Информация о заболевании.

Результаты проведения ПЦР-тестов.

Списки больных COVID-19.

Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирования записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения COVID-19,

– добавили в СНБО.

Что будет дальше

С момента обнаружения утечки клиника пассивно реагировала на сообщения специалистов по кибербезопасности и не прилагала усилий к устранению. Данные клиентов частной клиники достаточно долго находились в свободном доступе.

В СНБО предупредили медучреждение, что халатное отношение к сохранности персональных данных клиентов является поводом для привлечения клиники к ответственности.