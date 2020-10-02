В больнице Днепра произошла масштабная утечка информации о больных COVID-19
В одной из крупнейших частных клиник Днепра произошла утечка информации, связанной с данными пациентов, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. В свободный доступ попали десятки тысяч записей.
Об этом информирует пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.
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Как произошла утечка информации
Утечка данных о пациентах, совершавших ПЦР-тестирование, произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники.
Какая информация попала в открытый доступ
В открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов клиники.
Какие:
- Речь идет о фамилиях, именах, отчествах.
- Даты рождения.
- Адреса проживания.
- Телефоны.
- Электронные ящики.
- Диагнозы.
- Данные медицинской карты (составляющие медицинскую тайну).
- Результаты анализов,
- Информация о заболевании.
- Результаты проведения ПЦР-тестов.
- Списки больных COVID-19.
Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирования записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения COVID-19,
– добавили в СНБО.
Что будет дальше
С момента обнаружения утечки клиника пассивно реагировала на сообщения специалистов по кибербезопасности и не прилагала усилий к устранению. Данные клиентов частной клиники достаточно долго находились в свободном доступе.
В СНБО предупредили медучреждение, что халатное отношение к сохранности персональных данных клиентов является поводом для привлечения клиники к ответственности.