Ніколь мала кісту в легенях від народження, але батьки про це не здогадувались. Протягом 7 місяців життя дівчинки ця кіста поступово збільшувалася і заважала нормальному розвитку легень. З часом новоутворення почало стискати та витісняти внутрішні органи, зокрема серце, ліву легеню і трахею.

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Гігантська кіста у немовляти

Батьки помітили, що їхня донька задихається, а вдихи стали короткими. Вони відразу відвезли її до місцевого лікаря, який направив їх до районної лікарні, а потім до тернопільської лікарні. Там виявили велетенську кісту і відправили дитину до львівської дитячої лікарні святого Миколая.

Лікарі розповіли, що дитину привезли до лікарні в критичному стані. Кіста займала дві третини об'єму легеневої тканини і могла розірватися будь-якої миті. Показники кисню та артеріального тиску були критично низькими, і дитину одразу взяли на операцію. На той момент кіста вже захопила всю праву і частково ліву половину легень дитини.

Ця операція була викликом не лише для хірургів, але й для анестезіологів. Трахея дівчинки була сильно зміщена вліво. Хірурги побоювалися, що доведеться видаляти всю ліву легеню дитині разом із кістою. Проте найгірші прогнози не справдилися, і вони видалили лише середню долю легені, що становить близько 30%.

Операція завершилася успішно, і після видалення кісти зміщені органи грудної клітки повернулися на своє місця. Маленька Ніколь дуже швидко відновилася, і її вже виписали з лікарні. Тепер вона матиме можливість рости та розвиватися здоровою та щасливою.

Які обстеження потрібні дитини на першому році життя

Педіатр. Дитині до року знадобляться огляди педіатра. Лікар спостерігає, як розвивається немовля, відповідає на запитання батьків про догляд за ним, грудне вигодовування, прикорм, але найголовніше – планує щеплення.

Офтальмолог. Лікарю потрібно показати дитину віком від 6 до 8 тижнів. Якщо у батьків є побоювання, дитину можна показати лікареві у рік чи два. Потім обов'язкове обстеження у 4 – 5 років.

Стоматолог. Дітей ведуть на прийом до зубного при прорізуванні першого зуба і далі раз на пів року або рідше, якщо немає проблем.

Консультації хірурга, ортопеда, невролога та лора в плановому порядку, швидше за все, не принесуть користі. Лор потрібен лише для перевірки слуху, але зазвичай слух перевіряють у пологовому будинку чи це робить педіатр. Невролог, ортопед та хірург потрібні дітям за показаннями педіатра.