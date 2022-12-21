Нове дослідження Массачусетського технологічного інституту ґрунтується на даних зі Швеції, отриманих протягом більш ніж десяти років, і містить переконливі докази того, чому лікарі та їхні родини можуть ігнорувати медичні поради.

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Нове дослідження використання ліків

Загалом дослідження показує, що решта населення дотримується загальних рекомендацій щодо прийому ліків у 54,4%, тоді як лікарі та їхні родини відстають від цього показника на 3,8 відсотка.

Для проведення дослідження вчені вивчили дані зі Швеції з 2005 по 2016 рік у застосуванні 63 інструкцій щодо ліків, що відпускаються за рецептом. Дані дозволили дослідникам визначити, хто є лікарем; дослідження також їхніх близьких родичів. Загалом у дослідженні взяли участь 5 887 471 людина, до яких застосовувався принаймні один із рекомендацій із застосування ліків. З них 149 399 були лікарями або їхніми близькими родичами.

Медики та їхні родини не дотримуються рекомендацій

З 63 рекомендацій, використаних у дослідженні, лікарі та їхні родини рідше дотримувалися стандартів у 41 випадку. Лікарі та їхні родини частіше дотримувалися рекомендацій у 22 випадках.

Дослідники вважають, що, можливо, причина такого розриву криється у професійному досвіді та доступі до інформації. Але щоб зрозуміти, наскільки лікарі мають рацію, відхиляючись від загальноприйнятих норм, необхідні подальші дослідження.