Споріднені до Rubella virus віруси виявили у декількох видів кажанів, деяких ссавців та польових мишей. Поки що не має доказів, що ці патогени можуть загрожувати людині.

На фоні пандемії COVID-19 вчені з Університету Вісконсину в Медісоні (США) займалися пошуками коронавірусів, як переносять кажани. Втім, знайшли дещо інше. Дослідження опубліковане у журналі Nature.

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Вперше вірус краснухи (Rubella virus) описали у 1814 році, але до нині джерело цієї хвороби залишалися невідомими.

Вірус краснухи передається повітряно-крапельним шляхом, може викликати висипання й аналогічні грипу симптоми. Якщо захворює вагітна жінка, то хвороба може призвести до викидня, мертвонародження або спровокувати дефекти в розвитку плода. Єдиний ефективний метод профілактики хвороби – вакцинація.

Краснуха може мати зоонозне походження

Одного разу група американських і африканських вчених, які працювали в Уганді, зібрала мазки з порожнини рота кажанів. Паралельно з цим і незалежно від першої групи, фахівці з Німеччини намагалися з'ясувати, що стало причиною смерті деяких мешканців німецького зоопарку: осла, деревного кенгуру, капібари та мишака жовтогрудого. У них всіх був набряк мозку.

До нині вірус краснухи у тварин не виявляли. Втім, кажани в Уганді та ссавці в Німеччині були вражені родинними йому патогенами: рустрелою і рухугу. Майже 50% вивчених мишей виявилися їхніми носіями.

Вірус рухугу і вірус рустрела з Африки і Європи відповідно стали першими відомими родичами вірусу краснухи. Рухугу ми виявили у здорових кажанів Hipposideros cyclops в Уганді. Рустрелу виявили у плацентарних і сумчастих тварин з гострим енцефалітом в одному із зоопарків Німеччини й у диких жовтогрудих польових мишей в зоопарку і поруч з ним,

– повідомляють науковці.

Вчені провели аналізи й виявили, що рустела, рухугу і вірус краснухи збігаються майже повністю. Тож вчені припускають, що вірус краснухи має зоонозне походження.

Дослідники також підкреслили, що ні рухугу, ні рустрела у людей не зустрічається. Також поки невідомо, чи здатен вірус краснухи повернутися в організм тварин.