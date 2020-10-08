Родственные Rubella virus вирусы обнаружили у нескольких видов летучих мышей, некоторых млекопитающих и полевых мышей. Пока что нет доказательств, что эти патогены могут угрожать человеку.

На фоне пандемии COVID-19 ученые из Университета Висконсина в Мэдисоне (США) занимались поисками коронавирусов, которые переносят летучие мыши. Впрочем, нашли кое-что другое. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Впервые вирус краснухи (Rubella virus) описали в 1814 году, но до сих пор источник этой болезни оставался неизвестными.

Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем, может вызвать высыпания и аналогичные гриппу симптомы. Если заболевает беременная женщина, то болезнь может привести к выкидышу, мертворождению или спровоцировать дефекты в развитии плода. Единственный эффективный метод профилактики болезни – вакцинация.

Краснуха может иметь зоонозное происхождение

Однажды группа американских и африканских ученых, работавших в Уганде, собрала мазки из полости рта летучих мышей. Параллельно с этим и независимо от первой группы, специалисты из Германии пытались выяснить, что стало причиной смерти некоторых жителей немецкого зоопарка: осла, древесного кенгуру, капибары и желтогрудой мыши. У них всех был отек мозга.

До сих пор вирус краснухи у животных не обнаруживали. Впрочем, летучие мыши в Уганде и млекопитающие в Германии были поражены родственными ему патогенами: рустрелою и рухугу. Почти 50% изученных мышей оказались их носителями.

Вирус рухугу и вирус рустрела из Африки и Европы соответственно стали первыми известными родственниками вируса краснухи. Рухугу мы обнаружили у здоровых летучих мышей Hipposideros cyclops в Уганде. Рустрелу обнаружили у плацентарных и сумчатых животных с острым энцефалитом в одном из зоопарков Германии и у диких желтогрудых полевых мышей в зоопарке и рядом с ним,

– сообщают ученые.

Ученые провели анализы и обнаружили, что рустела, рухугу и вирус краснухи совпадают почти полностью. Поэтому ученые предполагают, что вирус краснухи имеет зоонозное происхождение.

Исследователи также подчеркнули, что ни рухугу, ни рустрела у людей не встречается. Также пока неизвестно, способен ли вирус краснухи вернуться в организм животных.