В етері 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач оцінив, настільки це позитивний крок з економічного погляду.

До теми Росіяни брешуть, що Україна перетвориться на "плантацію марихуани"

Переваги легалізації медичного канабісу

Усі фейки та маніпуляції, які лунали насамперед з боку російських пропагандистів, не підтверджені світовою практикою. Ба більше, країни, які проводять легалізацію медичного канабісу, отримують суттєві економічні переваги. До слова, медична марихуана дозволена у понад 55 країнах світу.

Ринок канабісу – ефективний, маржинальний та дозволяє розвивати роздрібну торгівлю, фармакологічну галузь тощо.

Влітку цього року в Берліні проходила українська донорська конференція. Одразу після неї на цьому майданчику відбувся великий європейський захід щодо медичного канабісу. Для мене це знак, що Україна втратила багато конкретних переваг, адже тепер ми не країна з дешевою електрикою, вдалим географічним розташуванням,

– мовив Длігач.

Наше майбутнє – це бути найвільнішою країною для розвитку бізнесу, потенціалу людини, реалізації ідей. Шлях України – це економічні свободи.

Ухвалення закону про легалізацію медичного канабісу демонструє, що Україна може бути найкращим місцем для сучасних бізнесів, які показують, що країна не нехтує наукою, а дослухається до неї.