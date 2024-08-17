В эфире 24 Канала доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач оценил, настолько это положительный шаг с экономической точки зрения.

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Преимущества легализации медицинского каннабиса

Все фейки и манипуляции, которые звучали прежде всего со стороны российских пропагандистов, не подтверждены мировой практикой. Более того, страны, которые проводят легализацию медицинского каннабиса, получают существенные экономические преимущества. К слову, медицинская марихуана разрешена в более 55 странах мира.

Рынок каннабиса – эффективный, маржинальный и позволяет развивать розничную торговлю, фармакологическую отрасль и тому подобное.

Летом этого года в Берлине проходила украинская донорская конференция. Сразу после нее на этой площадке состоялось большое европейское мероприятие по медицинскому каннабису. Для меня это знак, что Украина потеряла много конкретных преимуществ, ведь теперь мы не страна с дешевым электричеством, удачным географическим расположением,

– сказал Длигач.

Наше будущее – это быть свободной страной для развития бизнеса, потенциала человека, реализации идей. Путь Украины – это экономические свободы.

Принятие закона о легализации медицинского каннабиса демонстрирует, что Украина может быть лучшим местом для современных бизнесов, которые показывают, что страна не пренебрегает наукой, а прислушивается к ней.