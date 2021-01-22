Молочні продукти смачні та корисні, але для людей, які страждають непереносністю лактози, навіть склянка молока може стати причиною дискомфортних симптомів. Як визначити чи можете ви переносити лактозу – читайте в матеріалі.

Симптоми непереносності лактози неприємні, але з ними можна впоратися. Декому навіть можна не уникати повністю молока та молочних продуктів, пише Flo.

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Що таке лактоза

Непереносність лактози часто також називають мальабсорбцією лактози.

Коров'яче молоко містить лактозу, що є різновидом цукру. Козяче, овече та навіть грудне молоко містять цей цукор. Люди з непереносністю лактози не можуть засвоювати цю речовину належним чином. Зазвичай це зумовлене недостатнім продукуванням лактази, яка є ферментом, відповідальним за перетравлення лактози. Він виробляється в тонкому кишківнику.

Багато людей навіть з низьким рівнем лактази можуть перетравлювати молоко та молочні продукти. Але для інших людей молоко – це повне табу.

Ознаки непереносності лактози

У багатьох випадках ознаки непереносності лактози починаються від 30 хвилин до 2 годин після вживання молочних продуктів або молока. Найпоширеніші симптоми непереносності молока:

діарея;

нудота або блювота;

здуття живота;

спазми в животі;

гази та біль у животі;

почуття нездужання.

Ступінь вираженості цих симптомів може варіюватися. Все залежить від того, скільки лактози ви споживаєте та чи виробляє ваш організм лактазу взагалі. Деякі люди відчувають симптоми лише після вживання великої кількості лактози, коли в інших ці симптоми виникають від будь-якої кількості молочних продуктів.



Симптоми непереносності лактози можуть проявлятись після 30 хвилин / Фото pexels

Молочна алергія та непереносність лактози

Молочна алергія має інакші симптоми, ніж непереносність лактози. Багато людей вважають ці поняття тотожними, але це неправильно. Молочна алергія призводить до того, що імунна система людини дуже активно реагує на молочні продукти. Це може загрожувати життю.

Симптоми молочної алергії

висип на шкірі;

кропив'янка;

кашель;

хрипи;

набряклість очей, губ, язика або горла;

блювота та діарея;

закладеність носа;

задишка;

анафілактичний шок.

Непереносність лактози поділяється на типи

Первинна непереносність лактози

Найпоширеніша форма цього стану. Немовлята виробляють лактазу у великих кількостях, щоб мати можливість перетравлювати грудне молоко. З часом кількість лактази зменшується, коли діти починають їсти тверду їжу. Але симптоми первинної непереносності лактози можуть бути непомітними до зрілого віку.



Непереносності лактози поділяється на 3 типи / Фото pexels

Вторинна непереносність

Ця форма непереносності розвивається навіть після повноліття. Вона може виникнути в результаті хірургічного втручання або захворювання, що викликає значне зменшення виробництва лактази.

Поширені причини появи вторинної непереносності лактози:

Целіакія.

Хвороба Крона.

Виразковий коліт.

Заростання бактерій або інфекції.

Гастроентерит.

Хімієтерапія.

Тривалі курси антибіотиків.

Вроджена або непереносність лактози, що розвивається

У рідкісних випадках діти з народження не можуть виробляти лактазу. Це явище називається аутосомно-рецесивний генетичний розлад, який означає, що обидва батьки передали цей генетичний варіант.

Також недоношені діти можуть страждати від непереносності лактози через незрілість.

Наслідки непереносності лактози

Лактоза в молоці також допомагає вашому організму засвоювати поживні речовини, такі як цинк і магній. Неможливість споживати достатню кількість молока або молочних продуктів може призвести до низкі проблем зі здоров'ям.

Велика кількість молочних продуктів у вашому раціоні може призвети до проблем зі шкірою.

Ускладнення, спричинені непереносністю лактози

Остеопенія цей стан виникає, коли щільність кісткової тканини нижча за норму, але вона недостатньо низька, щоб вважати її остеопорозом.

цей стан виникає, коли щільність кісткової тканини нижча за норму, але вона недостатньо низька, щоб вважати її остеопорозом. Люди з остеопорозом мають слабкі, ламкі, пористі кістки, які схильні до руйнування. У деяких випадках люди з остеопорозом не відчувають жодних симптомів, поки не переживають перший перелом.

мають слабкі, ламкі, пористі кістки, які схильні до руйнування. У деяких випадках Недоїдання цей стан розвивається, коли ваш раціон не містить достатньо поживних речовин, щоб підтримувати здоров'я, і це не обов'язково пов'язано з низькою вагою тіла. Недоїдання може призвести до численних проблем зі здоров'ям, таких як погане загоєння ран, хронічна втома, погана імунна функція, зниження м'язової маси та погана рухливість, серед багатьох інших.



Існують певні ускладнення від непереносності лактози / Фото pexels

Лікування непереносності лактози

Неможливо виправити недостатнє вироблення лактази у вашому організмі, але симптоми непереносності лактози можна полегшити. Наприклад, у деякі молочні продукти додають лактазу, щоб зробити їх придатними для людей з непереносністю лактози.

До таких продуктів входять:

вершкове масло;

тверді, витримані сири;

йогурт пробіотичний;

кефір;

вершки.

Ви також можете спробувати замінити коров'яче молоко альтернативами: соєвим або горіховим молоком або йогурти.

Після консультації з лікарем, вам можуть назначити спеціальні добавки та таблетки, що містять лактазу.