Від учора коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували ще 189 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Загалом станом на 30 жовтня у лавах Збройних сил України від хвороби лікуються 1 558 людей.

Від початку пандемії коронавірус подолали 3 947 військовослужбовців та працівників ЗС України. На жаль, внаслідок недуги з життя пішли 15 хворих, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції, зокрема й самоізоляції перебуває 331 людина. У 43 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.

Нині найбільше випадків інфікування серед військових зафіксували у Київській області.

З нових 189 хворих госпіталізували 32 людини:

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовця,

Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовця,

Військово-медичний клінічний центр Західного, Північного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь та Деснянський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовця,

Миколаївський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця,

Військово-медичний клінічний центр Південного і Східного регіону та Хмельницький, Маріупольський, Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю,

Полтавський військовий госпіталь та Запорізька ОКЛ – по 1 працівнику ЗС України.

Решта 156 інфікованих залишились вдома на самоізоляції – вони лікуються під наглядом медичної служби. Згідно з повідомленням, усі пацієнти перебувають у задовільному стані.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами,

– повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 29 жовтня у лавах ЗСУ зареєстрували 171 випадок зараження коронавірусом та 1 смерть. Помер військовий зі Львова, який близько трьох тижнів боровся з недугою.