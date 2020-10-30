Коронавірус у ЗСУ: за добу хворобу виявили у близько 200 військових
Від учора коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували ще 189 військовослужбовцям та працівникам ЗСУ. Загалом станом на 30 жовтня у лавах Збройних сил України від хвороби лікуються 1 558 людей.
Від початку пандемії коронавірус подолали 3 947 військовослужбовців та працівників ЗС України. На жаль, внаслідок недуги з життя пішли 15 хворих, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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На ізоляції, зокрема й самоізоляції перебуває 331 людина. У 43 з них термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.
Нині найбільше випадків інфікування серед військових зафіксували у Київській області.
З нових 189 хворих госпіталізували 32 людини:
- Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовця,
- Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовця,
- Військово-медичний клінічний центр Західного, Північного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь та Деснянський військовий госпіталь – по 3 військовослужбовця,
- Миколаївський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця,
- Військово-медичний клінічний центр Південного і Східного регіону та Хмельницький, Маріупольський, Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю,
- Полтавський військовий госпіталь та Запорізька ОКЛ – по 1 працівнику ЗС України.
Решта 156 інфікованих залишились вдома на самоізоляції – вони лікуються під наглядом медичної служби. Згідно з повідомленням, усі пацієнти перебувають у задовільному стані.
Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами,
– повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що 29 жовтня у лавах ЗСУ зареєстрували 171 випадок зараження коронавірусом та 1 смерть. Помер військовий зі Львова, який близько трьох тижнів боровся з недугою.