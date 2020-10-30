Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще 189 военнослужащим и работникам ВСУ. Всего по состоянию на 30 октября в рядах Вооруженных сил Украины от болезни лечатся 1 558 человек.

С начала пандемии коронавирус преодолели 3 947 военнослужащих и работников ВС Украины. К сожалению, в результате болезни из жизни ушли 15 больных, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции, в том числе и самоизоляции находится 331 человек. У 43 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток.

Сейчас больше всего случаев инфицирования среди военных зафиксировали в Киевской области.

Из новых 189 больных госпитализировали 32 человека:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 3 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 4 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Западного, Северного регионов, 59 военный мобильный госпиталь и Деснянский военный госпиталь – по 3 военнослужащих,

Николаевский военный госпиталь – 2 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного и Восточного региона и Хмельницкий, Мариупольский, Черновицкий военные госпитали – по 1 военнослужащему,

Полтавский военный госпиталь и Запорожская ОКБ – по 1 работнику ВС Украины.

Остальные 156 инфицированных остались дома на самоизоляции – они лечатся под наблюдением медицинской службы. Согласно сообщению, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами,

– сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Напомним, что 29 октября в рядах ВСУ зарегистрировали 171 случай заражения коронавирусом и 1 смерть. Умер военный из Львова, который около трех недель боролся с недугом.