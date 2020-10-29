За минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 171 военного. Всего по состоянию на 29 октября в ВСУ от коронавируса лечатся 1 456 больных.

На изоляции и самоизоляции находятся 376 больных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 65 военнослужащих, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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К сожалению, в рядах Вооруженных сил Украины зарегистрировали 15-ю смерть от коронавируса. Умер военный из Львова, которого 10 октября госпитализировали в ВМКЦ ЗР. Наличие болезни подтвердили 13 октября.

Состояние мужчины резко ухудшилось, уже 19 октября его перевели в реанимационное отделение. Через неделю у пациента началась интенсивная терапия, но она не дала положительного результата. В пресс-службе сообщают, что больной имел хронические сопутствующие заболевания.

Сейчас в учреждениях здравоохранения лечится 55 больных:

Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ” – 7 военнослужащих,

Черкасский военный госпиталь – 12 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 7 военнослужащих,

Житомирский военный госпиталь – 11 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного и Центрального региона – по 4 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, 59 военный мобильный госпиталь, Николаевский и Хмельницкий военные госпитали – по 4 военнослужащих.

Дома под наблюдением медицинской службы находятся 116 инфицированных. В пресс-службе сообщают, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное и они получают необходимое лечение.

С начала пандемии в Украине от коронавируса вылечились 3 932 военнослужащих. В командовании Медицинских сил ВСУ отметили, что чаще всего военные инфицируются во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в их ближайший круг окружения.