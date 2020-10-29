Среди правоохранителей Министерства внутренних дел зафиксировали очередной рекордный прирост больных COVID-19. За сутки болезнь обнаружили у 418 человек. Кроме этого, зарегистрировали еще 1 летальный случай.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными, сообщает пресс-служба министерства.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской области (+28), в Житомирской области (25) и в Киеве (+56).

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Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях Украины загружены по-разному. В зависимости от региона, заполненность койкомест для больных коронавирусом составляет от 50 до 90%.

Наибольшая нагрузка на медиков Киевского гарнизона, ведь там заполненность коечного фонда составляет 97%.

В пресс-службе отметили, что в целом в Украине отведено 2 715 коек для лечения правоохранителей с COVID-19. Кроме этого, остается резерв коек для оказания помощи в случае неотложных ситуаций, в частности инфарктов и инсультов.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали 12 163 правоохранителям. Из них 11 291 уже выздоровел, но 30 – умерли.

Заметим, что за позапрошлые сутки, 27 октября, болезнь обнаружили у 356 правоохранителей.