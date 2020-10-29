Серед правоохоронців Міністерства внутрішніх справ зафіксували черговий рекордний приріст хворих на COVID-19. За добу недугу виявили у 418 людей. Окрім цього, зареєстрували ще 1 летальний випадок.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС та контактні особи, які спілкувалися з хворими, повідомляє пресслужба міністерства.

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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській області (+28), у Житомирській області (+25) та у Києві (+56).

Детальніше про захворюваність на COVID-19 серед правоохоронців

Медичні заклади системи МВС у 24 областях України завантажені по-різному. В залежності від регіону, заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становить від 50 до 90%.

Найбільше навантаження на медиків Київського гарнізону, адже там заповненість ліжкового фонду складає 97%.

У пресслужбі зазначили, що загалом в Україні відведено 2 715 ліжок для лікування правоохоронців з COVID-19. Окрім цього, залишається резерв ліжок для надання допомоги у випадку невідкладних ситуацій, зокрема інфарктів та інсультів.

Від початку пандемії COVID-19 діагностували 12 163 правоохоронцям. З них 11 291 вже одужав, але 30 – померло.

Зауважимо, що за позаминулу добу, 27 жовтня, хворобу виявили у 356 правоохоронців.