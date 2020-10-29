За минулу добу в Україні зафіксували ще 7 342 хворих на коронавірус. Тож станом на 30 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих в країні становить 370 417.

Дані апарату РНБО України свідчать, що в країні залишається ще 215 020 активних хворих на коронавірус – вони продовжують своє лікування, повідомляє 24 канал. До теми Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19 Новина доповнюється…