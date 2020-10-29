В Украине обнаружили 7 342 новых больных COVID-19: детальная статистика
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще 7 342 больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 29 октября общее количество выявленных инфицированных в стране составляет 370 417.
Данные аппарата СНБО Украины свидетельствуют, что в стране остается еще 215 020 активных больных коронавирусом – они продолжают свое лечение, сообщает 24 канал.
К теме Сколько стоит лечение коронавируса: откровенные истории украинцев о борьбе с COVID-19
Так, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 7 342 жителям Украины, из которых 277 детей и 363 медика. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и на Харьковщине.
За этот же период от осложнений болезни умерли 113 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрирова ли на Львовщине и Житомирщине. Вместе с тем в больницы госпитализировали 976 человек.
Из хороших новосте – за 28 октября отрицательные результаты ПЦР-тестирования получили 2 990 человек.
Статистика распространения COVID - 19 в областях Украины 29 октября
- Винницкая область – 9899 (+202);
- Волынская область – 13089 (+218);
- Днепропетровская область – 14301 (+386);
- Донецкая область – 9177 (+153);
- Житомирская область – 13518 (+364);
- Закарпатская область – 13842 (+271);
- Запорожская область – 9211 (+359);
- Ивано-Франковская область – 19596 (+349);
- Кировоградская область – 2308 (+96);
- Киев – 36027 (+577);
- Киевская область – 15780 (+315);
- Львовская область – 28889 (+405);
- Луганская область – 3482 (+66);
- Николаевская область – 7450 (+133);
- Одесская область – 23623 (+416);
- Полтавская область – 8930 (+291);
- Ровненская область – 18518 (+219);
- Сумская область – 11238 (+264);
- Тернопольская область – 20111 (+293);
- Харьковская область – 35016 (+575);
- Херсонская область – 3616 (+162);
- Хмельницкая область – 14706 (+478);
- Черновицкая область – 20906 (+397);
- Черкасская область – 8735 (+196);
- Черниговская область – 8449 (+157).
Обратите внимание, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.