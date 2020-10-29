За прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще 7 342 больных коронавирусом. Поэтому по состоянию на 29 октября общее количество выявленных инфицированных в стране составляет 370 417.

Данные аппарата СНБО Украины свидетельствуют, что в стране остается еще 215 020 активных больных коронавирусом – они продолжают свое лечение, сообщает 24 канал.

К теме Сколько стоит лечение коронавируса: откровенные истории украинцев о борьбе с COVID-19

Так, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 7 342 жителям Украины, из которых 277 детей и 363 медика. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и на Харьковщине.

За этот же период от осложнений болезни умерли 113 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрирова ли на Львовщине и Житомирщине. Вместе с тем в больницы госпитализировали 976 человек.

Из хороших новосте – за 28 октября отрицательные результаты ПЦР-тестирования получили 2 990 человек.

С начала 2020 года в Украине обнаружили 370 417 больных COVID-19, которых 21 430 детей и 22 650 медиков. 151 632 выздоровели, но еще 6 868 – умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Статистика распространения COVID - 19 в областях Украины 29 октября

Винницкая область – 9899 (+202);

Волынская область – 13089 (+218);

Днепропетровская область – 14301 (+386);

Донецкая область – 9177 (+153);

Житомирская область – 13518 (+364);

Закарпатская область – 13842 (+271);

Запорожская область – 9211 (+359);

Ивано-Франковская область – 19596 (+349);

Кировоградская область – 2308 (+96);

Киев – 36027 (+577);

Киевская область – 15780 (+315);

Львовская область – 28889 (+405);

Луганская область – 3482 (+66);

Николаевская область – 7450 (+133);

Одесская область – 23623 (+416);

Полтавская область – 8930 (+291);

Ровненская область – 18518 (+219);

Сумская область – 11238 (+264);

Тернопольская область – 20111 (+293);

Харьковская область – 35016 (+575);

Херсонская область – 3616 (+162);

Хмельницкая область – 14706 (+478);

Черновицкая область – 20906 (+397);

Черкасская область – 8735 (+196);

Черниговская область – 8449 (+157).

Обратите внимание, что в статистике не учтены данные из временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.