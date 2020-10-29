За минулу добу наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 171 військового. Загалом станом на 29 жовтня у ЗСУ від коронавірусу лікуються 1 456 хворих.

Натомість на ізоляції та самоізоляції перебувають 376 хворих. У найближчі три доби термін ізоляції спливає у 65 військовослужбовців, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

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На жаль, у лавах Збройних сил України зареєстрували 15-ту смерть від коронавірусу. Помер військовий зі Львова, якого 10 жовтня госпіталізували до ВМКЦ ЗР. Наявність хвороби підтвердили 13 жовтня.

Стан чоловіка різко погіршився, вже 19 жовтня його перевели до реанімаційного відділення. Через тиждень у пацієнта почалась інтенсивна терапія, але вона не дала позитивного результату. У пресслужбі повідомляють, що хворий мав хронічні супутні захворювання.

Нині у закладах охорони здоров’я лікується 55 хворих:

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 7 військовослужбовців,

Черкаський військовий госпіталь – 12 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 7 військовослужбовців,

Житомирський військовий госпіталь – 11 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Східного та Центрального регіону – по 4 військовослужбовця,

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, 59 військовий мобільний госпіталь, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі – по 4 військовослужбовця.

Вдома під наглядом медичної служби перебувають 116 інфікованих. У пресслужбі повідомляють, що стан здоров’я усіх пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.

Від початку пандемії в Україні від коронавірусу вилікувались 3 932 військовослужбовці. У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначили, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.