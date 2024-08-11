Про це свідчить статистика ВООЗ. Наголошують, що цифри заражень COVID-19 зростають у всьому світі, та схоже, що динаміка навряд чи сповільниться найближчим часом.

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Зокрема, не уникли спалахів коронавірусної хвороби і на Олімпіаді в Парижі.

COVID-19 залишається з нами, не дає розслаблятися. Він циркулює практично у всіх країнах,

– зазначила епідеміологиня ВООЗ з інфекційних захворювань Марія Ван Керкхове.

Вакцинація усе ще актуальна

У ВООЗ повідомили, що приблизно за місяць до початку Олімпійських ігор в Парижі у світі зареєстровано близько 155 тисяч підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Організаця закликала уряди країн посилити кампанії вакцинації проти коронавірусу та домогтися, аби групи найвищого ризику вакцинувались принаймні раз на 12 місяців.

Наразі статистика така, що у світі позитивні тести на COVID-19 в середньому не перевищують 10% і коливаються залежно від регіону, а в Європі відсоток позитивних результатів перевищує 20%.